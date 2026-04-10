Общество

14 низководных мостов подтопило в Нижегородской области

10 апреля 2026 10:26 Общество
14 низководных мостов подтопило в Нижегородской области

Фото: МЧС по Нижегородской области

В течение суток 9 апреля в Нижегородской области зафиксированы новые случаи подтоплений домов, приусадебных участков и участков автодорог. Обновленные данные опубликовало МЧС региона. 

В воде оказались приусадебные участки в СНТ "Тюльпан" деревни Рекшино и СНТ "Санда-2" в селе Кантаурово на Бору. Также подтопление зарегистрировано в селе Ичалки Перевозского округа на улице Победы, 20.  

В Кстовском районе вода затронула дома и участки в СНТ "Рассвет" в деревне Новая Деревня, а также СНТ "Заречная" в деревне Зелецино.  

Кроме того, зафиксировано затопление участков автодорог Семенов – Хахалы – Феофаниха в Семеновском округе и Перевоз – Чергать – Ревезень в Перевозском округе.  

Одновременно вода сошла с шести приусадебных участков в деревне Чертас Большеболдинского округа.  

В целом на контроле остаются паводковые ситуации в 28 муниципальных образованиях региона. В настоящее время подтоплены 11 домов, 964 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 23 участка автодорог.  

Погибших и пострадавших в результате паводка нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.  

Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке. Также проводится ежедневный контроль за работой оперативных групп муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что шесть новых водооткачивающих машин повышенной мощности начали работу на улицах Нижнего Новгорода. Также стало известно, что из-за подтоплений перенесут смены в нижегородских лагерях. 

