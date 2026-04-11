Дмитрий Кабайло опроверг закрытие спортшколы "Мотор" в Заволжье

Дмитрий Кабайло опроверг закрытие спортшколы Мотор в Заволжье

Фото: Max-канал Дмитрия Кабайло

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло опроверг информацию о возможном закрытии спортивной школы "Мотор" в Заволжье. Об этом он написал в своем Max-канале.

По словам министра, в ведомство поступило обращение от родителей воспитанников, обеспокоенных слухами о закрытии спортивных секций. Кабайло подчеркнул, что, несмотря на муниципальный статус учреждения, региональное министерство держит его работу на контроле и оказывает финансовую поддержку.

Он также сообщил, что накануне вновь посетил ледовую арену, где оценил результаты проведенного ремонта, встретился с руководством школы и представителями муниципальной спортивной отрасли, а также пообщался с родителями спортсменов.

"Планов по закрытию школы нет, напротив, мы видим развитие ее как центра притяжения хоккеистов не только из Городца и Заволжья, но и из других округов", - подчеркнул министр.

По словам главы ведомства, финансирование работы учреждения и командирование спортсменов на текущий сезон уже определено, в том числе благодаря поддержке хоккейного клуба "Торпедо". Вопрос оптимизации расходов на следующий сезон будет решаться совместно с главой округа, руководством школы и тренерским штабом.

Министр добавил, что все проблемные вопросы находятся в поле зрения, и власти намерены приложить максимум усилий для их решения.

Ранее сообщалось, что 18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году. 

