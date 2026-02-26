Проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу Спорт

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Проект строительства центра художественной гимнастики в Советском районе Нижнего Новгорода прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект планируется возвести по улице Ванеева, у дома №110 Б, рядом с училищем олимпийского резерва. Это будет спортивный комплекс переменной этажности от одного до шести этажей общей площадью 16 400 квадратных метров.

В здании разместят основной спортивный зал и административно-бытовой блок. Проектом предусмотрены трибуны на 1500 зрителей: одна стационарная на 700 мест и две сборно-разборные по 400 мест каждая. Рядом также намерены построить гостиницу на 70 номеров, которую соединят со спорткомплексом закрытыми переходами.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий подготовило нижегородское ООО "НТП "Аквилон". Застройщиком выступает ООО "Лаборатория детства". Экспертизу проводило московское ООО "Стройтехнология".

В министерстве спорта Нижегородской области сообщили НИА "Нижний Новгород", что регион заинтересован в реализации проекта, в настоящее время прорабатываются источники финансирования.

Ранее сообщалось, что 18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году.