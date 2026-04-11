Общество

Нижегородцы смогут оценить соцучреждения через портал "Госуслуги"  

11 апреля 2026 15:52 Общество
Нижегородцы смогут оценить соцучреждения через портал Госуслуги  

Нижегородская область вошла в число 30 регионов России, где запущен эксперимент по внедрению новой системы оценки услуг организаций социальной сферы. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). 

В 2026 году проект реализуется в пилотном формате. Каждый регион-участник самостоятельно определяет, какие типы учреждений будут включены в оценку.

Жителям предложат оценить качество и удобство услуг в школах, детских садах, больницах и поликлиниках, бюро медико-социальной экспертизы, а также спортивных организациях. Пользователи смогут высказать мнение о доступности информации об учреждении, доброжелательности сотрудников, чистоте и комфорте помещений, а также о наличии безбарьерной среды.

Принять участие в опросе смогут граждане, зарегистрированные на портале "Госуслуги". Уведомления будут направляться на электронную почту, указанную в профиле, а также в личный кабинет и мобильное приложение сервиса.

Организаторы подчеркивают, что прохождение опроса не потребует много времени, но позволит выявить проблемные зоны в работе учреждений и определить направления для повышения качества услуг.

Итоги оценки будут доступны руководству учреждений, а также федеральным и региональным органам власти. Эти данные планируется использовать для принятия решений по совершенствованию работы организаций и повышению качества предоставляемых ими услуг.

Ранее сообщалось, что нижегородцам на портале "Госуслуги" стала доступна жизненная ситуация "Возврат штрафов и госпошлин". 

