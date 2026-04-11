Нижегородцы смогут оценить соцучреждения через портал "Госуслуги"  

Фото:
Нижегородская область вошла в число 30 регионов России, где запущен эксперимент по внедрению новой системы оценки услуг организаций социальной сферы. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).
В 2026 году проект реализуется в пилотном формате. Каждый регион-участник самостоятельно определяет, какие типы учреждений будут включены в оценку.
Жителям предложат оценить качество и удобство услуг в школах, детских садах, больницах и поликлиниках, бюро медико-социальной экспертизы, а также спортивных организациях. Пользователи смогут высказать мнение о доступности информации об учреждении, доброжелательности сотрудников, чистоте и комфорте помещений, а также о наличии безбарьерной среды.
Принять участие в опросе смогут граждане, зарегистрированные на портале "Госуслуги". Уведомления будут направляться на электронную почту, указанную в профиле, а также в личный кабинет и мобильное приложение сервиса.
Организаторы подчеркивают, что прохождение опроса не потребует много времени, но позволит выявить проблемные зоны в работе учреждений и определить направления для повышения качества услуг.
Итоги оценки будут доступны руководству учреждений, а также федеральным и региональным органам власти. Эти данные планируется использовать для принятия решений по совершенствованию работы организаций и повышению качества предоставляемых ими услуг.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+