Путин поручил усовершенствовать процедуру записи к врачу через "Госуслуги"

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству усовершенствовать процесс записи на приём к врачу через портал "Госуслуги". Особое внимание необходимо уделить возможности отложенной записи, если в данный момент нет свободных слотов для приёма.

Для решения этой задачи президент поручил разработать функцию, которая автоматически предложит пациентам альтернативные варианты посещения других медицинских учреждений. Это нововведение должно облегчить процесс получения медицинской помощи и повысить удовлетворённость граждан качеством медицинских услуг.

Кроме того, передает 360.ru, президент обратил внимание на необходимость внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. Владимир Путин поручил правительству и региональным властям совместно проработать этот вопрос и изучить опыт других стран в области цифровизации медицинских услуг. Ответственными за выполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы регионов.

Напомним, в России введен ГОСТ для искусственного интеллекта (ИИ) в медицинской сфере. Вступивший в силу документ впервые вводит термины, определения и классификацию для систем ИИ, применяемых в здравоохранении.