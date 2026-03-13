Нижегородцам напомнили порядок возврата некачественных товаров
Нижегородцы могут пожаловаться на неправомерные звонки кредиторов на Госуслугах

Фото: Минцифры РФ

Нижегородцы теперь могут пожаловаться на кредиторов на портале «Госуслуги».

Пожаловаться можно на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы.

Написать обращения могут сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетних или недееспособных должников, представители должников по доверенности. Кроме того, пожаловаться может человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника

Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам,  угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время (с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 20.00 до 9.00 в выходные), частые звонки и сообщения.  

 Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. Федеральная служба судебных приставов рассмотрит его в течение 30 календарных дней.

Напомним, что цифровизация процесса оказания государственных услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

