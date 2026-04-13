Происшествия

Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-сенатора Савельева

13 апреля 2026 18:10 Происшествия
Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-сенатора Савельева

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Прокуратура потребовала приговорить бывшего депутата Госдумы от Нижегородской области, экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года по делу о покушении на убийство, сообщает "Коммерсант".  

Савельева задержали в августе 2024 года по обвинению в организации подготовки убийства своего делового партнера бизнесмена Сергея Ионова. По данным следствия, в августе 2023-го он обратился к своему знакомому с просьбой найти исполнителя. Силовики получили сведения о готовящемся преступлении и в рамках оперативных мероприятий инсценировали убийство. После того как Савельеву сообщили о якобы совершенной расправе, он передал денежные средства для расчета с предполагаемым исполнителем. 

В марте 2025 году обвинительный вердикт Савельеву вынесли присяжные. 

Второму фигуранту дела — трижды судимому Сергею Дюкову — прокуратура запросила 6,5 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. С учетом ранее вынесенного ему приговора и частичного сложения наказаний общий срок может составить восемь лет строгого режима. Ему вменяется подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Тульский предприниматель Юрий Нефедов, к которому, по данным следствия, обратился сенатор и который получил на реализацию плана 100 тысяч долларов, признал вину. 25 марта Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.   

Сергей Дюков частично согласился с предъявленным обвинением, заявив, что не знал о предполагаемом заказчике преступления и должен был лишь подыскать исполнителя. Дмитрий Савельев вину не признает. Он утверждает, что Нефедов оговорил его, рассчитывая смягчить собственное наказание.

Добавим, что в январе с экс-сенатора взыскали более 609 млн рублей за нарушения антикоррупционного законодательства.  

