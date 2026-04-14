Общество

Чат-бот для борьбы с вейпами запустили в Нижегородской области

14 апреля 2026 16:01 Общество
Чат-бот для борьбы с вейпами запустили в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Нижегородский минобр запустил чат-бот "АНТИВЕЙП" в мессенджере МАХ. Новый цифровой сервис предназначен для получения обратной связи от жителей и стал частью комплексной работы по снижению распространения вейпов, прежде всего среди молодежи.

С помощью чат-бота родители школьников и студентов, а также другие жители региона могут сообщать о случаях розничной продажи вейпов вблизи образовательных учреждений. Согласно статье 19 федерального закона о защите здоровья граждан от табачного дыма и никотинсодержащей продукции, такая торговля запрещена на расстоянии менее 100 метров от учебных организаций.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что проверки торговых точек уже ведутся контролирующими и правоохранительными органами. При этом, по его словам, власти регулярно получают жалобы на открытие вейп-шопов рядом со школами и вузами.

"С помощью чат-бота "АНТИВЕЙП" нижегородцы могут сообщить о любой сомнительной точке продажи вейпов и попросить провести проверку", — подчеркнул чиновник, добавив, что обращения будут рассматриваться совместно региональным минобром, прокуратурой и Роспотребнадзором.

Также в сервисе можно сообщить о фактах курения подростков. Пользователям предлагается указать время и место возможного правонарушения. Эта информация будет направляться руководству образовательных учреждений и использоваться исключительно для профилактической работы. В министерстве заверили, что все данные останутся конфиденциальными.

Министр образования региона Михаил Пучков подчеркнул, что профилактика вредных привычек среди несовершеннолетних — общая задача всех участников образовательного процесса. Он выразил уверенность, что родители поддержат инициативу и помогут эффективнее защищать детей от угроз, связанных с вейпами и табачной продукцией.

Ранее в Богородске была закрыта точка продажи вейпов, расположенная менее чем в 100 метрах от школы. Магазин прекратил работу после обращения Роспотребнадзора в суд и исполнения решения судебными приставами.

Вопрос ограничения продажи вейпов обсуждается и на федеральном уровне. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднимал эту тему на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сарове в августе прошлого года. Президент поддержал инициативу, назвав ее своевременной и важной для защиты здоровья молодежи. В марте предложение о запрете вейпов в России также поддержала Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Спикер регионального парламента Евгений Люлин заявил, что регион готов оперативно принять собственные законодательные меры после появления федерального решения. При этом он подчеркнул важность участия жителей: "Запуск чат-бота — возможность для каждого неравнодушного жителя стать в этой борьбе нашим союзником".

Борьба с распространением вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя, ведется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Профилактическая работа с детьми также входит в задачи нацпроекта "Молодёжь и дети".

