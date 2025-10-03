Евгений Люлин: "Вейпы должны стать немодными для молодежи" Общество

Фото: Кира Мишина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на пресс-конференции 22 декабря высказался по поводу инициативы о запрете продажи вейпов и других электронных устройств для курения. Об этом сообщает главный редактор НИА "Нижний Новгород", который присутствует на мероприятии.

По словам спикера, медицинские заключения подтверждают негативное влияние никотиновых устройств не только на физическое, но и на психологическое здоровье. Особенно тревожит высокая вовлеченность молодежи: по официальным данным, до 90% подростков курят электронные сигареты.

Люлин напомнил, что Нижегородская область выступает одним из наиболее активных регионов в борьбе с распространением вейпов. В частности, уже введены ограничения на их продажу вблизи школ, спортивных объектов и внешкольных учреждений. Однако, по мнению председателя ЗСНО, этих мер недостаточно.

"Это, конечно, капля в море. На самом деле, нужны более жесткие меры. Я считаю, что нам нужно всем обществом с этим бороться и рассказывать. Потому что курят-то кто? Наши дети, наши внуки. Давайте всем обществом как можно больше говорить об этой беде, потому что надо воспитывать и взрослое населения, которые само балуется этим в немалом количестве и не замечает, что дети этим занимаются", — подчеркнул он.

Люлин выразил надежду, что федеральные власти предоставят регионам больше полномочий для самостоятельного введения ограничений. Спикер ЗСНО отметил, что в ряде стран уже введен полный запрет на продажу вейпов, и считает такой подход оправданным.

"Я за самые радикальные меры с точки зрения ограничения и запрета. Но понимаю, что одними запретами проблему не решить. Нужно менять отношение в обществе. Как сейчас сигареты перестали быть модными, так и вейпы должны стать немодными для молодежи", — заявил Люлин.

Напомним, в России вступил в силу закон, ограничивающий продажу табачной и никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта, вокзалах, в аэропортах и на станциях метрополитена.

Инициатива по запрету продажи вейпов на региональном уровне принадлежала губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Его предложение получило поддержку президента Владимира Путина.

В свою очередь, Законодательное собрание Нижегородской области предложило провести эксперимент по ограничению реализации электронных средств доставки никотина. В рамках инициативы также предлагается ввести административную и уголовную ответственность за розничную и дистанционную торговлю такими устройствами.