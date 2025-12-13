Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Проект ПЭТ-КТ центра в Нижнем Новгороде оценили в 63,7 млн рублей

13 декабря 2025 08:00 Общество
Проект ПЭТ-КТ центра в Нижнем Новгороде оценили в 63,7 млн рублей

Фото: Кира Мишина

Научно-исследовательский институт клинической онкологии "НОКОД" объявил конкурс на проведение проектно-изыскательских работ для строительства Центра радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ центра) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале государственных закупок. 

Максимальная стоимость работ составляет 63,7 млн рублей. Завершение проектирования ожидается не позднее 22 декабря 2026 года.

Будущий Центр разместится на участке площадью 8,7 тысячи кв. м. Площадь застройки составит 3,4 тысячи кв. м. Трехэтажное здание (включая подземный уровень) будет работать круглосуточно, в две смены, с пропускной способностью до 27,3 тысячи пациентов в год. Из них до 4,3 тысячи человек смогут получать радионуклидную терапию, а до 23 тысяч — проходить диагностику.

В Центре необходимо предусмотреть создание нескольких функциональных блоков, включая зоны для наработки радионуклидов, радионуклидной диагностики и терапии, а также помещения для временного хранения радиоактивных отходов. Особое внимание в проекте уделено соблюдению требований безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения и стандартов производства лекарственных средств.

Финансирование строительства разделено между федеральным и региональным бюджетами. Предельная стоимость всего строительства с учетом оборудования предварительно оценивается в 4,74 млрд рублей. Стоимость объекта необходимо уточнить при проектировании.

Итоги конкурса подведут 13 декабря.

Отметим, что ПЭТ-КТ центр станет частью масштабного проекта "Город здоровья", в рамках которого объединяются ресурсы областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и онкологического диспансера. Также в рамках инициативы планируется строительство нового онкоцентра. Общая стоимость проектирования и возведения медицинского объекта оценивается в 9,6 млрд рублей.

Напомним, реализация программы "Город здоровья" ведется в рамках сразу двух нацпроектов — "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Здравоохранение Онкодиспансер онкология
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных