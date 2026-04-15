Более 126 млн рублей выделили на капремонт перинатального центра в Семенове

В Семенове капитально отремонтируют здание перинатального центра. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиков выступает Семеновская ЦРБ. Начальная цена контракта составляет 126,5 млн рублей. Финансирование рассчитано на два года. В 2026 году предусмотрено 81 719 700 рублей, в 2027 году — 44 748 363,94 рубля.
Заявки на участие в закупке принимаются до 7 мая. Итоги подведут 13 мая.
Согласно документации, исполнение контракта должно начаться 1 июня 2026 года. Завершить капитальный ремонт планируется до 26 октября 2027 года.
Ранее сообщалось, что на ремонт здания Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера на улице Евгения Никонова выделено 91,4 млн рублей.
