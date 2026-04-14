Здание кожвендиспансера отремонтируют в Нижнем Новгороде за 91,44 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Здание Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера на улице Евгения Никонова, 21 ждет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает само учреждение. Начальная максимальная цена контракта составляет 91,44 млн рублей. Заявки на участие в закупке принимаются до 29 апреля, а итоги определения подрядчика подведут 5 мая. Завершить все работы необходимо до 30 ноября.

Проект предусматривает масштабное обновление внутренних помещений. В здании демонтируют старые дверные блоки, перегородки, потолочные конструкции и отделку, после чего установят новые ПВХ-двери, перегородки из гипсокартона с теплоизоляцией.

Во всех этажах и подвале обновят потолки, проведут очистку и выравнивание стен, антисептическую обработку поверхностей, грунтовку и окраску. В ряде помещений стены облицуют гипсометаллическими панелями для "чистых помещений", а также установят пластиковые отбойники для защиты стен.

Более того, необходимо заменить напольные покрытия. Серьезный объем работ связан с инженерными системами. Планируется модернизация внутреннего электроснабжения. Также предусмотрены работы по молниезащите и заземлению, монтаж систем пожарной и охранной сигнализации, речевого оповещения, видеонаблюдения, структурированных кабельных сетей и домофонной связи.

В рамках капитального ремонта обновят систему вентиляции, водоотведения и другие.

Помимо внутренних работ, предусмотрен капитальный ремонт фасада. Планируется демонтаж старых оконных блоков и установка новых ПВХ-окон с двухкамерными стеклопакетами, монтаж подоконников, откосов и отливов. Фасад очистят от старых покрытий и утеплят.

Также запланирован капитальный ремонт кровли здания.

