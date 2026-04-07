Отделение реабилитации обновили в дзержинской поликлинике №1

В поликлинике №1 городской больницы №2 Дзержинска после масштабной модернизации начало работу отделение медицинской реабилитации. Обновление проведено по программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе облправительства.

На ремонт помещений и оснащение отделения современным оборудованием из федерального бюджета направили более 11 млн рублей. Теперь жители Дзержинска могут проходить восстановление в условиях, соответствующих действующим стандартам, не выезжая за пределы города.

Главврач больницы Дмитрий Кочетыгов подчеркнул, что модернизация стала важным этапом в развитии амбулаторной службы и направлена на то, чтобы пациенты быстрее возвращались к полноценной жизни. По его словам, полученные инструменты позволяют в кратчайшие сроки возвращать людей к труду и активной деятельности, что является прямой инвестицией в здоровье и долголетие дзержинцев.

Отделение оснащено оборудованием, рассчитанным на работу со сложными патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем. Оно позволяет применять персонализированный подход и, как ожидается, сокращать сроки реабилитации в 1,5-2 раза.

Как отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Ирина Чернятина, новое оборудование поможет ускорить восстановление после травм и операций, а также при заболеваниях позвоночника, неврологических нарушениях, артритах и артрозах.

Особое внимание при модернизации уделили залу магнитотерапии. Его оснастили оборудованием экспертного класса для комплексного воздействия на организм: снятия отечности, улучшения микроциркуляции крови в пораженных тканях, снижения лекарственной нагрузки и стимуляции естественных процессов восстановления клеток. Высокотехнологичные методы реабилитации позволят пациентам восстанавливать мелкую моторику, возвращать уверенную походку и избавляться от хронического дискомфорта.

Модернизация медицинской инфраструктуры — строительство и ремонт учреждений, обновление оборудования — остается одним из приоритетов народной программы партии "Единая Россия".

"На протяжении последних лет в регионе проводится активная модернизация первичного звена здравоохранения, открываются новые ФАПы. Этой теме мы уделяем серьезное внимание и в рамках работы экспертного совета по здравоохранению при Законодательном собрании Нижегородской области", - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин (единорос).

В частности, в 2026 году по инициативе совета удалось добиться предоставления регионам федеральных субсидий на лечение пациентов с орфанными заболеваниями, а также возможности для семей, планирующих процедуру ЭКО, проходить дорогостоящие обследования бесплатно по полису ОМС.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В его состав входят 11 федеральных проектов, в том числе "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Совершенствование экстренной медпомощи", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" и др.

Ранее сообщалось, что в 2027 году на базе больницы скорой медицинской помощи Дзержинска заработает пятый региональный сосудистый центр.