Отделение реабилитации обновили в дзержинской поликлинике №1

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
07 апреля 2026 16:50 Общество
Фото: Дзержинская городская больница №2

В поликлинике №1 городской больницы №2 Дзержинска после масштабной модернизации начало работу отделение медицинской реабилитации. Обновление проведено по программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе облправительства. 

На ремонт помещений и оснащение отделения современным оборудованием из федерального бюджета направили более 11 млн рублей. Теперь жители Дзержинска могут проходить восстановление в условиях, соответствующих действующим стандартам, не выезжая за пределы города. 

Главврач больницы Дмитрий Кочетыгов подчеркнул, что модернизация стала важным этапом в развитии амбулаторной службы и направлена на то, чтобы пациенты быстрее возвращались к полноценной жизни. По его словам, полученные инструменты позволяют в кратчайшие сроки возвращать людей к труду и активной деятельности, что является прямой инвестицией в здоровье и долголетие дзержинцев.

Отделение оснащено оборудованием, рассчитанным на работу со сложными патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем. Оно позволяет применять персонализированный подход и, как ожидается, сокращать сроки реабилитации в 1,5-2 раза.

Как отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Ирина Чернятина, новое оборудование поможет ускорить восстановление после травм и операций, а также при заболеваниях позвоночника, неврологических нарушениях, артритах и артрозах.

Особое внимание при модернизации уделили залу магнитотерапии. Его оснастили оборудованием экспертного класса для комплексного воздействия на организм: снятия отечности, улучшения микроциркуляции крови в пораженных тканях, снижения лекарственной нагрузки и стимуляции естественных процессов восстановления клеток. Высокотехнологичные методы реабилитации позволят пациентам восстанавливать мелкую моторику, возвращать уверенную походку и избавляться от хронического дискомфорта.

Модернизация медицинской инфраструктуры — строительство и ремонт учреждений, обновление оборудования — остается одним из приоритетов народной программы партии "Единая Россия".

"На протяжении последних лет в регионе проводится активная модернизация первичного звена здравоохранения, открываются новые ФАПы. Этой теме мы уделяем серьезное внимание и в рамках работы экспертного совета по здравоохранению при Законодательном собрании Нижегородской области", - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин (единорос). 

В частности, в 2026 году по инициативе совета удалось добиться предоставления регионам федеральных субсидий на лечение пациентов с орфанными заболеваниями, а также возможности для семей, планирующих процедуру ЭКО, проходить дорогостоящие обследования бесплатно по полису ОМС.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В его состав входят 11 федеральных проектов, в том числе "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Совершенствование экстренной медпомощи", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" и др.

Ранее сообщалось, что в 2027 году на базе больницы скорой медицинской помощи Дзержинска заработает пятый региональный сосудистый центр. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поликлиника
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных