Начался новый этап подготовки котлована метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: MAX-канал "МетроНН"

Метростроевцы приступили к следующей стадии подготовки котлована за тупиками станции "Горьковская" в Нижнем Новгороде. В дальнейшем именно отсюда планируется начать проходку двух тоннелей в сторону площади Свободы. Об этом сообщили в MAX-канале "Метро НН".

Напомним, на площадке выполнен значительный объем работ. Разработано около 18 тысяч кубометров грунта, а также смонтировано 311 тонн металлических элементов распорной системы, предназначенной для укрепления стен котлована.

Недавно специалисты перешли к монолитным работам. На участке размером 70 на 21,6 метра уже уложено более 115 кубометров бетонной смеси.

В дальнейшем для формирования бетонного лотка предстоит залить еще 975 кубометров бетона и завершить вязку арматурного каркаса. Для этого потребуется 123 тонны металла.

Сейчас рабочие занимаются укладкой так называемого "первого бетона" на дне конструкции. После этого будет сформировано ложе, на котором впоследствии установят тоннелепроходческие щиты.

Перед началом этих этапов грунто-цементные элементы на объекте были исследованы специализированной геологической организацией. Эксперты подтвердили надежность усиления каркаса стартового котлована. Аналогичная проверка ранее была проведена и в котловане на площади Свободы.

Ранее сообщалось, что строительство двух новых станций метро завершат к августу 2027 года.