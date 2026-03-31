Средний уровень начали заливать на станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде

На стройплощадке станции метро "Сенная" стартовала заливка среднего уровня. Об этом сообщили в MAX-канале "МетроНН".
Работы ведутся в блоке технических помещений будущего станционного комплекса. Ранее на объекте уже залили первый участок основания и возвели монолитные стены. Сейчас специалисты приступили к устройству плиты перекрытия.
На среднем уровне смонтирован армокаркас размером 24,5 на 10 метров и толщиной 400 мм. Для его устройства использовали 20 тонн металлической арматуры. После подготовки конструкции строители залили более 100 кубометров монолитного бетона.
Когда бетон наберет необходимую прочность, работы продолжатся — конструкции блока начнут поднимать на следующий уровень.
Ранее сообщалось, что метростроители приступили к возведению оборотных тупиков за будущей станцией метро "Сенная". Также стало известно, что станции метро на площадях Сенной и Свободы в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию к августу 2027 года.
