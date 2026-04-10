Метростроевцы формируют остов станционного комплекса на площади Свободы Общество

Фото: "МетроНН"/ Telegram

Метростроевцы занялись формированием остова станционного комплекса на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале "Метро НН".

Работы ведутся в котловане станции на десятиметровой глубине рядом с готовыми тоннелями в районе Варварки. Там ранее смонтировали армированные каркасы и сейчас занимаются монтажом монолитных конструкций первой секции.

Для устройства всех железобетонных конструкций на данном участке работ необходимо уложить свыше 580 кубометров бетона. Метростроевцы уже залили "первый бетон", уложив 11 кубометров. Как только он схватится, рабочие продолжат монтировать стены и перекрытия.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Сенная" начали заливать средний уровень. Также мы рассказывали, что в стартовом котловане метро на улице Горького выполнено 75% работ.

Напомним, строительство двух новых станций метро в Нижнем Новгороде завершат к августу 2027 года.