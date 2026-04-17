Происшествия

Нижегородская прокуратура начала проверку после гибели 4-летнего ребенка

17 апреля 2026 15:28 Происшествия
Нижегородская прокуратура начала проверку после гибели 4-летнего ребенка

Фото: прокуратура Нижегородской области

Нижегородская прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств гибели малолетнего ребенка при пожаре в Сеченовском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла 17 апреля в селе Мурзицы Сеченовского округа. Там загорелся частный деревянный дом. Двоих малолетних детей доставили в больницу. 4-летний мальчик скончался, второму продолжают оказывать медицинскую помощь.  

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На место происшествия выезжала прокурор Сеченовского района Галина Шестакова.  

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности, находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался нарушением прав детей в Нижнем Новгороде.

