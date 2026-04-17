Нижегородская прокуратура начала проверку после гибели 4-летнего ребенка Происшествия

Нижегородская прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств гибели малолетнего ребенка при пожаре в Сеченовском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла 17 апреля в селе Мурзицы Сеченовского округа. Там загорелся частный деревянный дом. Двоих малолетних детей доставили в больницу. 4-летний мальчик скончался, второму продолжают оказывать медицинскую помощь.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На место происшествия выезжала прокурор Сеченовского района Галина Шестакова.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности, находится на контроле прокуратуры.

