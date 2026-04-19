Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Служба занятости помогла найти работу более 2,7 млн нижегородцев за 35 лет

Фото: Марина Гаранина

Службе занятости населения России 19 апреля исполняется 35 лет. За это время при ее поддержке работу получили свыше 2,7 млн жителей Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что сотрудники службы стали настоящими проводниками для людей на рынке труда. По его словам, они не просто оказывают услуги, а помогают экономике, обеспечивая предприятия кадрами. Он подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в области остается одним из самых низких в стране, а значит система работает эффективно. Глава региона также поблагодарил ветеранов, стоявших у истоков службы, и молодых специалистов, которые продолжают ее развивать.

За годы работы жителям региона оказали около 8 млн консультаций и различных мер поддержки. Более 200 тысяч человек направили на профессиональное обучение и переобучение. По итогам 2025 года при содействии службы занятости трудоустроены 26 167 нижегородцев.

В 2023 году Нижегородская область вошла в число 17 регионов, где завершилась комплексная модернизация службы занятости по нацпроекту "Демография", который с 2025 года продолжился в формате нацпроекта "Кадры". После реформы все центры объединили в единую структуру под брендом "Кадровый центр "Работа России".

Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин подчеркнул, что сегодня задача службы шире, чем просто помощь в трудоустройстве. Речь идет о построении карьерных траекторий и создании условий, при которых каждый житель региона сможет реализовать свой потенциал, а работодатели — найти подготовленных специалистов.

Сейчас в области работают 40 обновленных филиалов кадрового центра. Они действуют по принципу "одного окна" и ориентируются на потребности как соискателей, так и компаний.

С 2025 года в стране по поручению президента Владимира Путина реализуется нацпроект "Кадры".  Мероприятия нацпроекта направлены качественную подготовку кадров под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Ранее сообщалось, что 186 тысяч рублей предлагают сварщикам в Нижегородской области.

