Нижегородцы считают охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями

Нижегородцы назвали самые скучные профессии. Согласно исследованию сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия охранника. Ее назвали самой неинтересной 16% участников опроса.
На втором месте оказался бухгалтер с результатом 10%. Третью строчку заняла работа продавца, которую сочли скучной 8% респондентов.
В пятерку также вошла профессия библиотекаря — 5% опрошенных охарактеризовали ее как унылую. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож.
Еще 2% участников исследования уверены, что скучной может быть любая работа, если она нелюбимая.
Среди других вариантов, получивших по 1% голосов, оказались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.
Почти четверть опрошенных — 24% — затруднились ответить. При этом 12% нижегородцев заявили, что скучных профессий не существует.
Мнения мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще называли скучной работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминали сторожа. Именно женщины чаще отрицали сам факт существования скучных профессий: так ответили 15% горожанок против 9% мужчин.
