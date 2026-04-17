Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижегородцы считают охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями

17 апреля 2026 10:07 Общество
Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы назвали самые скучные профессии. Согласно исследованию сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия охранника. Ее назвали самой неинтересной 16% участников опроса.

На втором месте оказался бухгалтер с результатом 10%. Третью строчку заняла работа продавца, которую сочли скучной 8% респондентов.

В пятерку также вошла профессия библиотекаря — 5% опрошенных охарактеризовали ее как унылую. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож.

Еще 2% участников исследования уверены, что скучной может быть любая работа, если она нелюбимая.

Среди других вариантов, получивших по 1% голосов, оказались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

Почти четверть опрошенных — 24% — затруднились ответить. При этом 12% нижегородцев заявили, что скучных профессий не существует.

Мнения мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще называли скучной работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминали сторожа. Именно женщины чаще отрицали сам факт существования скучных профессий: так ответили 15% горожанок против 9% мужчин.

Ранее в Нижнем Новгороде назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Профессии Работа Рейтинг
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных