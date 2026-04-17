Нижегородцы считают охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями Общество

Нижегородцы назвали самые скучные профессии. Согласно исследованию сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия охранника. Ее назвали самой неинтересной 16% участников опроса.

На втором месте оказался бухгалтер с результатом 10%. Третью строчку заняла работа продавца, которую сочли скучной 8% респондентов.

В пятерку также вошла профессия библиотекаря — 5% опрошенных охарактеризовали ее как унылую. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож.

Еще 2% участников исследования уверены, что скучной может быть любая работа, если она нелюбимая.

Среди других вариантов, получивших по 1% голосов, оказались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

Почти четверть опрошенных — 24% — затруднились ответить. При этом 12% нижегородцев заявили, что скучных профессий не существует.

Мнения мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще называли скучной работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминали сторожа. Именно женщины чаще отрицали сам факт существования скучных профессий: так ответили 15% горожанок против 9% мужчин.

Ранее в Нижнем Новгороде назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий.