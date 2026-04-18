Зарплата нижегородских сварщиков в 2026 году выросла до 186 тысяч рублей Общество

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику средних зарплат в строительной отрасли Нижегородской области в первом квартале 2026 года и назвали наиболее высокооплачиваемые профессии в этом секторе.

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в строительстве. В среднем работодатели предлагали им 186 706 рублей в месяц, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. Сварщики играют ключевую роль на строительных площадках, выполняя работы с металлоконструкциями, трубопроводами, каркасами зданий и другими элементами. Для таких вакансий обычно требуются профильное удостоверение, опыт работы с различными видами сварки, а также умение читать техническую документацию.

На втором месте по уровню заработной платы оказались плиточники. В первом квартале текущего года их средняя зарплата составляла 176 250 рублей в месяц, что на 64% выше, чем в прошлом году. Работодатели обычно ищут кандидатов с опытом плиточных работ, знанием технологий укладки и навыками работы с плиткорезным оборудованием.

Тройку лидеров замыкают монтажники. В первом квартале 2026 года им предлагали в среднем 123 260 рублей в месяц, что на 15% больше, чем годом ранее. Монтажники занимаются сборкой и установкой металлоконструкций, оборудования и инженерных систем на строительных площадках. Для таких вакансий часто требуются опыт монтажных работ, умение читать чертежи и допуск к работе на высоте.

Важно отметить, что представленные данные о средних зарплатах являются усреднёнными значениями для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Эти цифры отражают зарплатные вилки, указанные работодателями в описании вакансий. Большинство предложений предполагает вахтовый метод работы, поэтому итоговый заработок может варьироваться в зависимости от региона, премий и количества отработанных смен.

Ранее сообщалось, что сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий по итогам 2025 года.

