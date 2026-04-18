Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2026 12:02
Зарплата нижегородских сварщиков в 2026 году выросла до 186 тысяч рублей
18 апреля 2026 11:27
Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля
18 апреля 2026 08:48
Нижегородский аэропорт ввёл ограничения из-за угрозы атаки БПЛА
18 апреля 2026 08:02
Эксклюзив
Брусчатку на Покровке в Нижнем Новгороде отремонтируют по гарантии
17 апреля 2026 19:53
Более 70 млн рублей направят на жилье нижегородцам-льготникам
17 апреля 2026 19:32
639 тыс. переходов на фишинговые сайты заблокировали в Нижегородской области
17 апреля 2026 19:13
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде планируют закончить к маю
17 апреля 2026 18:50
Площадь Минина и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 18:30
В Нижегородской области дан официальный старт Всероссийской акции "Вода России"
17 апреля 2026 18:10
Водителей предупредили о новых ограничениях на Ильинке с 20 апреля
18 апреля 2026 12:02 Общество
Зарплата нижегородских сварщиков в 2026 году выросла до 186 тысяч рублей

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику средних зарплат в строительной отрасли Нижегородской области в первом квартале 2026 года и назвали наиболее высокооплачиваемые профессии в этом секторе.

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в строительстве. В среднем работодатели предлагали им 186 706 рублей в месяц, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. Сварщики играют ключевую роль на строительных площадках, выполняя работы с металлоконструкциями, трубопроводами, каркасами зданий и другими элементами. Для таких вакансий обычно требуются профильное удостоверение, опыт работы с различными видами сварки, а также умение читать техническую документацию.

На втором месте по уровню заработной платы оказались плиточники. В первом квартале текущего года их средняя зарплата составляла 176 250 рублей в месяц, что на 64% выше, чем в прошлом году. Работодатели обычно ищут кандидатов с опытом плиточных работ, знанием технологий укладки и навыками работы с плиткорезным оборудованием.

Тройку лидеров замыкают монтажники. В первом квартале 2026 года им предлагали в среднем 123 260 рублей в месяц, что на 15% больше, чем годом ранее. Монтажники занимаются сборкой и установкой металлоконструкций, оборудования и инженерных систем на строительных площадках. Для таких вакансий часто требуются опыт монтажных работ, умение читать чертежи и допуск к работе на высоте.

Важно отметить, что представленные данные о средних зарплатах являются усреднёнными значениями для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Эти цифры отражают зарплатные вилки, указанные работодателями в описании вакансий. Большинство предложений предполагает вахтовый метод работы, поэтому итоговый заработок может варьироваться в зависимости от региона, премий и количества отработанных смен.

Ранее сообщалось, что сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий по итогам 2025 года. 

Напомним также, что 22-23 апреля 2026 года состоится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Сварщик".

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных