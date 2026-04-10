Можно ли требовать долю в родительской квартире
10 апреля 2026 09:50
Медианная зарплата в Нижегородской области выросла на 11%
10 апреля 2026 08:59
Глеб Никитин поручил проработать меры поддержки металлургических предприятий
09 апреля 2026 18:15
Изменился кредитный рейтинг Нижегородской области: что говорит минфин
09 апреля 2026 16:13
На 27% ускорится обслуживание насосных станций у дзержинского водоканала благодаря "Производительности труда"
09 апреля 2026 15:02
Нижний Новгород возрождает российский автопром
09 апреля 2026 12:00
Удаленщики в Нижегородской области в среднем получают 76,3 тысячи рублей
09 апреля 2026 11:51
В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
09 апреля 2026 11:41
Нижегородские организации приглашаются к участию в опросе о перспективной кадровой потребности
09 апреля 2026 11:23
Пользователи соцсетей зафиксировали зарождение ИИ-агентной экономики
09 апреля 2026 09:53
Представлен мастер-план КРТ на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Медианная зарплата в Нижегородской области выросла на 11%

Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области за март достигла 74,5 тысячи рублей. За год показатель вырос на 11%, подсчитали аналитики сервиса hh.ru.

За месяц в регионе открыли более 17,8 тысячи вакансий — это около 14% от общего числа предложений в Приволжском федеральном округе. По этому показателю область вошла в тройку лидеров округа.

Самыми востребованными остаются менеджеры по продажам и работе с клиентами — на них приходится 8% вакансий. Далее идут продавцы-консультанты и кассиры (7%). Также работодатели активно ищут разнорабочих, водителей и бухгалтеров. В числе востребованных специалистов — врачи, курьеры, администраторы, повара и комплектовщики.

При этом в регионе сохраняется дефицит кадров, особенно в массовых сегментах. В сферах "Медицина, фармацевтика" и "Розничная торговля" на одну вакансию приходится около 3,4 резюме при норме от 4 до 7,9.

Ожидаемый уровень зарплаты при этом остается на уровне 70 тысячи рублей — без изменений по сравнению с прошлым годом. В среднем по ПФО медианная предлагаемая зарплата также составляет около 70 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что удаленщики в Нижегородской области в среднем получают 76,3 тысячи рублей.

Также специалисты составили топ-5 самых вакансий с самой высокой зарплатой в Нижнем Новгороде. Ознакомиться с ним можно тут.

Новости по теме
05 апреля 2026 07:24
Более 1,8 тысячи работодателей обратилось в Нижегородский кадровый центр с начала года
03 апреля 2026 14:26
Эксклюзив
Названы профессии с устойчивым спросом в Нижегородской области
03 апреля 2026 13:20
Эксклюзив
Нижегородцев пригласили на региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
