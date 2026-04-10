Медианная зарплата в Нижегородской области выросла на 11% Экономика

Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области за март достигла 74,5 тысячи рублей. За год показатель вырос на 11%, подсчитали аналитики сервиса hh.ru.

За месяц в регионе открыли более 17,8 тысячи вакансий — это около 14% от общего числа предложений в Приволжском федеральном округе. По этому показателю область вошла в тройку лидеров округа.

Самыми востребованными остаются менеджеры по продажам и работе с клиентами — на них приходится 8% вакансий. Далее идут продавцы-консультанты и кассиры (7%). Также работодатели активно ищут разнорабочих, водителей и бухгалтеров. В числе востребованных специалистов — врачи, курьеры, администраторы, повара и комплектовщики.

При этом в регионе сохраняется дефицит кадров, особенно в массовых сегментах. В сферах "Медицина, фармацевтика" и "Розничная торговля" на одну вакансию приходится около 3,4 резюме при норме от 4 до 7,9.

Ожидаемый уровень зарплаты при этом остается на уровне 70 тысячи рублей — без изменений по сравнению с прошлым годом. В среднем по ПФО медианная предлагаемая зарплата также составляет около 70 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что удаленщики в Нижегородской области в среднем получают 76,3 тысячи рублей.

