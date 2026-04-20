Нижегородцев предупредили о последствиях отказа от прививок Общество

Иммунопрофилактика остаётся одной из базовых стратегий сохранения общественного здоровья. Именно благодаря массовой вакцинации человечество смогло существенно сократить распространение опасных инфекций, а некоторые из них — практически вывести из повседневной медицинской практики. О том, как работает эта система и почему она по-прежнему критически важна, рассказала ведущий консультант по инфекционным заболеваниям отдела медицинской помощи взрослому населению минздрава Нижегородской области Людмила Башкатова.

Иммунитет как линия обороны

Иммунная система — сложный механизм, от которого напрямую зависит устойчивость организма к инфекциям. На её состояние влияет целый комплекс факторов: хронический стресс, несбалансированное питание, дефицит сна, чрезмерные или, наоборот, недостаточные физические нагрузки. Существенный урон наносят вредные привычки, а также отказ от профилактических прививок.

Вакцинация в этой системе играет особую роль. Она не только формирует индивидуальную защиту, но и создаёт так называемый коллективный иммунитет, препятствующий распространению инфекций в обществе. Этот механизм особенно важен для защиты людей, которые по медицинским причинам не могут быть привиты.

Почему прививки работают

Современные вакцины позволяют "обучить" иммунную систему заранее. После введения препарата организм вырабатывает антитела, способные быстро распознать и нейтрализовать возбудителя при реальной встрече с ним. В результате заболевание либо не развивается вовсе, либо протекает в значительно более лёгкой форме.

Сами вакцины представляют собой препараты, созданные на основе ослабленных или инактивированных микроорганизмов, либо их отдельных компонентов. В зависимости от технологии производства различают живые и инактивированные вакцины. Первые формируют более длительный иммунитет, вторые считаются более щадящими и широко применяются против ряда инфекций.

Важно, что все вакцинные препараты проходят длительные клинические исследования перед включением в практику. Их безопасность и эффективность проверяются на протяжении многих лет. Побочные реакции, как правило, ограничиваются кратковременными и лёгкими проявлениями — например, повышением температуры или местной реакцией в области инъекции — и несопоставимы с рисками самих инфекционных заболеваний.

Результаты, которые уже достигнуты

История вакцинации — это прежде всего история побед над болезнями. Благодаря прививкам удалось полностью ликвидировать натуральную оспу. В России отсутствует циркуляция полиомиелита, а такие инфекции, как дифтерия и столбняк, встречаются крайне редко. Значительно снизилась и заболеваемость корью и рядом других инфекций.

Однако сохранение этих результатов напрямую зависит от уровня охвата населения вакцинацией. Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать этот показатель не ниже 95%. При снижении уровня иммунизации возрастает риск возвращения ранее контролируемых инфекций.

Национальный календарь: как устроена система

В России вакцинация проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок. Этот документ определяет перечень обязательных прививок и сроки их проведения. При отсутствии противопоказаний они должны выполняться всем гражданам.

В обязательную часть календаря входят прививки против 11 инфекций, включая туберкулёз, гепатит В, дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуху, эпидемический паротит, гемофильную инфекцию и грипп (для определённых групп населения). Кроме того, предусмотрена вакцинация по эпидемическим показаниям ещё против ряда заболеваний — от клещевого энцефалита до холеры.

В общей сложности сегодня доступны вакцины более чем от 20 опасных инфекций, что позволяет существенно увеличить продолжительность и качество жизни населения.

Группы риска и актуальные проблемы

Отдельное внимание уделяется группам повышенного риска. В их числе — пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Для них особенно важна защита от пневмококковой инфекции, которая может приводить к тяжёлым осложнениям.

В то же время специалисты отмечают рост числа отказов от вакцинации, в том числе среди родителей маленьких детей. Такая позиция, подчёркивает Людмила Башкатова, создаёт прямую угрозу здоровью ребёнка. Кроме того, отсутствие прививок может стать причиной ограничений при посещении образовательных учреждений в периоды неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Отдельный практический момент касается сроков вакцинации: прививки рекомендуется завершать заранее — за несколько месяцев до поступления ребёнка в детский коллектив. Период адаптации часто сопровождается частыми простудными заболеваниями, что может привести к сдвигу графика иммунизации.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.