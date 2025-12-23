Инфекционисты разъяснили, можно ли потерять зрение после гриппа Общество

Фото: freepik.com

В интернете начали распространяться сообщения о том, что после перенесённого гриппа А некоторые люди теряют зрение. Чтобы разобраться в ситуации, 360.ru обратилcя за комментарием к специалистам.

По словам врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, она впервые слышит о подобных случаях.

"Я сама недавно перенесла, не знаю, ничего страшного. Мое зрение не ухудшилось никак. Я была привита и в лёгкой форме перенесла. Держалась один-два дня температура без осложнений, и достаточно быстро я пришла в строй. Сколько у меня пациентов было — они ничего такого не говорили", — рассказала врач.

Ирина Ярцева подчеркнула важность постельного режима при болезни, чтобы избежать распространения инфекции. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые наиболее уязвимы.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов уточнил, что осложнения на зрение при гриппе возможны, но обычно они проходят после выздоровления. Однако это не единственные возможные последствия. Грипп может обострить хронические заболевания, такие как ХОБЛ, астма, болезни печени и почек.

Чуланов также отметил, что ответственный подход к профилактике и лечению инфекций — лучший способ защитить своё здоровье и избежать негативных последствий.

По информации Telegram-канала Baza, у пациентов, столкнувшихся с проблемами со зрением после гриппа, офтальмологи диагностируют синдром сухого глаза. Для лечения назначают специальные капли, и обычно проблема решается в течение двух недель.

Напомним, заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде. Ожидается, что пик заболеваемости гриппом придётся на первые месяцы 2026 года.