Колумбарий на Бугровском кладбище сможет вместить 530 урн с прахом

530 ниш для хранения урн с прахом будет в колумбарии на Бугровском кладбище. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

Согласно информации, колумбарий планируется разместить на входной группе кладбища.

Напомним, на реализацию проекта требуется 6 млн рублей. Власти пока определяются с источником финансирования работ. Также определяются сроки строительства, уточнили в МКУ, отвечая на наш запрос.

Ранее сообщалось, что в единственном нижегородском крематории (он находится в Сормове) ежедневно выполняется около 20 кремаций.