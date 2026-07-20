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Спорт

ФК «НН» обыграл «КАМАЗ» и одержал вторую победу подряд

20 июля 2026 09:08 Спорт
ФК «НН» обыграл «КАМАЗ» и одержал вторую победу подряд

Фото: ФК «Нижний Новгород»

Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали вторую победу подряд на старте сезона Лиги PARI. Во втором туре команда Вадима Гаранина на выезде обыграла «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 2:1.

Первыми отличились гости. На 29-й минуте счет открыл Вячеслав Грулёв.

В компенсированное к первому тайму время «Нижний Новгород» удвоил преимущество. После подачи Николая Калинского с углового Виктор Александров головой отправил мяч под перекладину — 2:0.

В концовке «КАМАЗ» усилил давление и на 89-й минуте сократил отставание, но ход матча переломить не смог — 2:1.

Для нижегородцев это второй выигранный матч подряд после домашней победы над «Ротором» (4:2).

Следующую встречу (6+) нижегородцы проведут 25 июля на выезде против «Челябинска».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков оценил шансы ФК «НН» вернуться в РПЛ.

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Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
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