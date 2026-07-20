ФК «НН» обыграл «КАМАЗ» и одержал вторую победу подряд Спорт

Фото: ФК «Нижний Новгород»

Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали вторую победу подряд на старте сезона Лиги PARI. Во втором туре команда Вадима Гаранина на выезде обыграла «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 2:1.



Первыми отличились гости. На 29-й минуте счет открыл Вячеслав Грулёв.



В компенсированное к первому тайму время «Нижний Новгород» удвоил преимущество. После подачи Николая Калинского с углового Виктор Александров головой отправил мяч под перекладину — 2:0.



В концовке «КАМАЗ» усилил давление и на 89-й минуте сократил отставание, но ход матча переломить не смог — 2:1.



Для нижегородцев это второй выигранный матч подряд после домашней победы над «Ротором» (4:2).



Следующую встречу (6+) нижегородцы проведут 25 июля на выезде против «Челябинска».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков оценил шансы ФК «НН» вернуться в РПЛ.