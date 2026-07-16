Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков высказался о перспективах ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне, а также оценил смену главного тренера в команде.



Глушаков посмотрел лишь отрывки матча первого тура, где нижегородцы обыграли «Ротор» со счетом 4:2. Однако увиденное оставило у него хорошее впечатление.

«Хорошая команда. Шансы на выход в РПЛ, конечно, есть. Сама команда поменялась, тренер поменялся», — рассказал он корреспонденту НИА «Нижний Новгород».

Бывший игрок выразил надежду, что болельщики будут чаще приходить на стадион и активнее поддерживать команду. По его мнению, у клуба есть все условия для этого — современная инфраструктура, красивый стадион и город, который привлекает туристов.

«Когда в далекие годы еще играл „Нижний Новгород“ , любили футбол, на стадион приходили полные трибуны. Хотелось, чтобы здесь так же было, как раньше», — отметил Глушаков.

Прокомментировал спортсмен и кадровые перестановки, которые произошли в клубе в конце прошлого сезона. Напомним, за три тура до конца чемпионата руководство тогда еще «Пари НН» расторгло контракт с Алексеем Шпилевским. Должность главного тренера занял Вадим Гаранин. Однако это не помогло нижегородцам остаться в элите.

По словам Глушаков, решение о смене наставника было запоздалым. Также он поддержал назначение Гаранина.

«Мне кажется, запоздали. Очень долго терпели и давали много шансов. Я думал, раньше произойдет замена тренера, но не знал, кого назначат. Да, Гаранин был в Медиалиге, но он поработал и в „Сочи“, и в других клубах „Премьер-лиги“. У него есть необходимый опыт работы. Не важно, откуда он пришел», — заявил Глушаков.

Кроме того, экс-футболист отметил, что уровень медиалиги за последние годы значительно вырос, так как там выступает немало именитых футболистов, завершивших карьеру в РПЛ или временно покинувших профессиональный футбол.

Ранее Глушаков рассказал, за кого будет болеть в финале Чемпионата Мира по футболу.