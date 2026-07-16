Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
16 июля 2026 17:15
Эксклюзив
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ
16 июля 2026 16:44
Эксклюзив
«Хочу, чтоб закончил красиво»: Глушаков будет болеть за Месси на ЧМ-2026
16 июля 2026 15:00
Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ
16 июля 2026 14:45
Минград согласовал проект первого корпуса спортлагеря на Гребном канале
16 июля 2026 11:29
Нижегородцам упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО с 1 сентября
14 июля 2026 18:00
На «Volga Арене» начали красить лед перед финальной заливкой
14 июля 2026 12:35
Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске
14 июля 2026 12:04
Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI
13 июля 2026 17:47
Десять хоккеистов системы «Торпедо» начнут предсезонную подготовку в «Дизеле»
13 июля 2026 14:14
ФК «НН» подписал Артема Крутовских и Семена Фадеева и отправил их в аренду
Спорт

Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ

16 июля 2026 17:15 Спорт
Денис Глушаков оценил шансы ФК «Нижний Новгород» на возвращение в РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший полузащитник сборной России и экс-игрок «Пари НН» Денис Глушаков высказался о перспективах ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне, а также оценил смену главного тренера в команде.

Глушаков посмотрел лишь отрывки матча первого тура, где нижегородцы обыграли «Ротор» со счетом 4:2. Однако увиденное оставило у него хорошее впечатление.

«Хорошая команда. Шансы на выход в РПЛ, конечно, есть. Сама команда поменялась, тренер поменялся», — рассказал он корреспонденту НИА «Нижний Новгород».

Бывший игрок выразил надежду, что болельщики будут чаще приходить на стадион и активнее поддерживать команду. По его мнению, у клуба есть все условия для этого — современная инфраструктура, красивый стадион и город, который привлекает туристов.

«Когда в далекие годы еще играл „Нижний Новгород“ , любили футбол, на стадион приходили полные трибуны. Хотелось, чтобы здесь так же было, как раньше», — отметил Глушаков.

Прокомментировал спортсмен и кадровые перестановки, которые произошли в клубе в конце прошлого сезона. Напомним, за три тура до конца чемпионата руководство тогда еще «Пари НН» расторгло контракт с Алексеем Шпилевским. Должность главного тренера занял Вадим Гаранин. Однако это не помогло нижегородцам остаться в элите.

По словам Глушаков, решение о смене наставника было запоздалым. Также он поддержал назначение Гаранина.

«Мне кажется, запоздали. Очень долго терпели и давали много шансов. Я думал, раньше произойдет замена тренера, но не знал, кого назначат. Да, Гаранин был в Медиалиге, но он поработал и в „Сочи“, и в других клубах „Премьер-лиги“. У него есть необходимый опыт работы. Не важно, откуда он пришел», — заявил Глушаков.

Кроме того, экс-футболист отметил, что уровень медиалиги за последние годы значительно вырос, так как там выступает немало именитых футболистов, завершивших карьеру в РПЛ или временно покинувших профессиональный футбол.

Ранее Глушаков рассказал, за кого будет болеть в финале Чемпионата Мира по футболу.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Нижний Новгород Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных