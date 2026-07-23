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Экономика

Wildberries начал выплаты продавцам после атак беспилотников на склады

23 июля 2026 09:35 Экономика
Wildberries начал выплаты продавцам после атак беспилотников на склады

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Wildberries приступил к первым выплатам селлерам, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Об этом журналистам сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким, видео публикует ТАСС.

Напомним, 18 и 22 июля украинские беспилотники атаковали склады компании в Московской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

«С первых дней атаки я говорила, что, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, мы ведем работу по организации финансовой поддержки для наших партнеров. Первые начисления селлерам мы начинаем уже сегодня», — заявила она.

По словам Ким, в приоритете — самые маленькие и наименее защищенные продавцы с небольшими оборотами, чьи товары находились на складе в Электростали. В течение суток средства будут отражены на балансе более 88 тысяч предпринимателей. Подробная формула начислений появится на портале продавца.

Она добавила, что сейчас компания разрабатывает так называемый «симулятор продаж»: выплаты будут рассчитываться так, как если бы товары продолжали продаваться со склада — с учетом скорости продаж, цен и скидок. Такой механизм планируется применять и в будущем в аналогичных ситуациях. Для среднего и крупного бизнеса готовятся отдельные решения, а для партнеров на индивидуальных условиях — специальный пакет мер.

Ким подчеркнула, что по действующему законодательству компания не несет ответственности за потери, вызванные террористическими атаками или действиями БПЛА. При этом стандартные страховые полисы, несмотря на то что склады и логистика застрахованы, такие риски не покрывают.

«Несмотря на это, мы, как обещали с самого начала, не бросим в беде наших продавцов. Это общая наша проблема», — сказала она.

Маркетплейс также упростил условия досрочного вывода средств и запускает кредитные программы на специальных условиях через собственный банк и банки-партнеры. Кроме того, обсуждаются возможные налоговые послабления и отсрочки для пострадавших предпринимателей.

Компания возобновляет и возможность вывода товаров со складов. Остатки, временно скрытые из-за критического состояния объектов, уже возвращаются в систему.

«Буквально в течение суток мы возвращаем возможность вывода товара», — уточнила Ким, попросив продавцов не пользоваться услугами сторонних фирм, предлагающих за деньги восстановление данных.

Отдельное внимание уделено безопасности сотрудников. При первых сигналах о ракетной угрозе склады превентивно эвакуируют, даже если тревога окажется ложной. Чтобы люди не теряли в доходах из-за простоя, компания пересчитала тарифы и начисления.

Подсчет общего ущерба продолжается. По словам Ким, компания управляет более чем 5 млн кв. метров складских площадей, и доля пострадавших объектов относительно общего объема ограничена, однако окончательные оценки пока не завершены.

Ранее тему компенсации потерь нижегородским предпринимателям рассмотрели на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона. Совещание провел губернатор Нижегородской области.

Глава региона поручил профильным министерствам и представителям бизнес-объединений сформировать перечни пострадавших компаний и организовать работу по защите их интересов во взаимодействии с Wildberries и федеральными структурами.

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Теги:
беспилотники Маркетплейс Предприниматели
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