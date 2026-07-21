Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Вопрос возмещения убытков нижегородским предпринимателям после атак БПЛА на склады Wildberries обсудили на оперштабе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Заседание прошло под председательством губернатора Нижегородской области.

Глава региона поручил региональным министерствам и деловым объединениям составить списки пострадавших предпринимателей и обеспечить защиту их интересов на уровне компании и профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область предложит Минтрансу РФ заморозить тарифы системы «Платон».