Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB

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Вопрос возмещения убытков нижегородским предпринимателям после атак БПЛА на склады Wildberries обсудили на оперштабе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Заседание прошло под председательством губернатора Нижегородской области.
Глава региона поручил региональным министерствам и деловым объединениям составить списки пострадавших предпринимателей и обеспечить защиту их интересов на уровне компании и профильных ведомств.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область предложит Минтрансу РФ заморозить тарифы системы «Платон».
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