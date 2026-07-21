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Экономика

Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB

21 июля 2026 16:47 Экономика
Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Вопрос возмещения убытков нижегородским предпринимателям после атак БПЛА на склады Wildberries обсудили на оперштабе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Заседание прошло под председательством губернатора Нижегородской области.

Глава региона поручил региональным министерствам и деловым объединениям составить списки пострадавших предпринимателей и обеспечить защиту их интересов на уровне компании и профильных ведомств.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область предложит Минтрансу РФ заморозить тарифы системы «Платон».

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Теги:
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