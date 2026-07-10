Более 400 новых товаров разместили нижегородские производители на региональной витрине маркетплейса Экономика

Более 400 новых товаров разместили региональные производители на витрине «Сделано в Нижегородской области» на маркетплейсе Ozon в январе-июне 2026 года. Инициатива реализована при поддержке областного центра «Мой бизнес».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что маркетплейсы являются одним из наиболее востребованных каналов продаж для производителей самых разных категорий товаров.

«Витрина „Сделано в Нижегородской области“ помогает региональным компаниям эффективнее использовать возможности электронной торговли для продвижения своей продукции и развития бизнеса. Предприниматели могут расширять географию продаж, находить новых покупателей и укреплять позиции на рынке. Специалисты центра „Мой бизнес“ оказывают консультационную поддержку на всех этапах размещения товаров. С момента запуска проекта ассортимент витрины увеличился почти в семь раз», — отметил Максим Черкасов.

Витрина Нижегородской области появилась на Ozon в июле 2025 года. Найти ее можно через раздел «Сделано в России» во вкладке «Каталог» на главной странице маркетплейса. На региональной вкладке представлено 3,3 тысячи позиций — продукты питания, одежда, товары для дома и сада от более чем 50 нижегородских компаний.

Разместить свою продукцию на витрине может бесплатно любой действующий продавец на Ozon, производство которого находится в Нижегородской области. Для этого необходимо заполнить форму: forms.yandex.ru/u/686b8f5902848f92d0036cd3/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.