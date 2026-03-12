Почти 37% жалоб в Роспотребнадзор связаны с маркетплейсами Экономика

Почти 37% всех обращений потребителей в Роспотребнадзор на сферу торговли касаются приобретения товаров в интернет-сегменте — как у отдельных продавцов, так и на маркетплейсах. Об этом на онлайн пресс-конференции ко Всемирному дню защиты прав потребителей сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Эксперт подчеркнул, что защита прав в сфере онлайн-торговли не является новой темой. Несколько лет назад в закон о защите прав потребителей была внесена специальная статья 26.1, регулирующая дистанционные продажи. И сегодня правоприменительная практика продолжает развиваться и адаптироваться к вызовам стремительно растущего рынка.

Рост жалоб, по словам, Прусакова, вызван несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что за последние десять лет объем интернет-продаж в России вырос вдвое, что, объективно, приводит и к увеличению количества спорных ситуаций. В то же время содержание жалоб свидетельствует о достаточно высоком уровне правовой грамотности граждан.

"С развитием законодательства потребители все глубже погружаются в знание своих прав. Это видно по содержанию обращений", — подчеркнул Прусаков.

В Роспотребнадзоре напоминают, что покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его получения. После получения — в течение семи дней, если товар надлежащего качества, сохранены его товарный вид и потребительские свойства, и он не был поврежден. Возврат некачественной продукции происходит в таком же порядке, как и при офлайн-покупках. "Здесь разницы нет. Механизм давно отработан", - сказал он.

Затронул Прусаков и практику маркетплейсов, которые предлагают покупателям проверять товары при получении — распаковывать и убеждаться, что выдан именно заказанный товар. По его словам, хотя прямого законодательного такого требования нет, такую практику в Роспотребнадзоре поддерживают.

"Иногда мы читаем, что человек пришел домой, а в коробке оказался условно кирпич. Поэтому лучше проверить товар сразу", — отметил он.

Потребителям рекомендуют подходить к покупкам рационально и избегать импульсивных решений. Кроме того, важно внимательно изучать информацию о товаре. Закон закрепляет право на получение полной и достоверной информации — этому посвящены несколько статей.

Маркировка должна быть представлена на русском языке. Если такой информации нет, товар поступил в оборот с нарушением требований. Для пищевой продукции необходимо проверять сроки годности, дату изготовления и сведения о производителе.

В Роспотребнадзоре действует горячая линия, где можно получить консультацию. При необходимости граждане могут обратиться в консультационные пункты и территориальные подразделения службы для более детального разъяснения своих прав.

