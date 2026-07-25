Лжесотрудники Росфинмониторинга выманили у нижегородки более 5 млн рублей Происшествия

Пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась более 5 млн рублей в Павловском районе, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, 61-летней жительнице Ворсмы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил женщину перевести сбережения на якобы «безопасный счет». С июня по середину июля 2026 года она через банкоматы в торговых центрах Нижнего Новгорода перечислила злоумышленникам 5 174 000 рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что аферисты пытались выманить деньги у нижегородки, чей родственник находится на СВО. Подробнее о новой схеме мошенничества читайте здесь.