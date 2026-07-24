Более 4,8 тысячи нижегородских подростков устроились на работу летом Общество

Фото: министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области

Более 4,8 тысячи подростков устроились на временную работу к середине лета. Им помог Нижегородский кадровый центр «Работа России». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В профориентационных мероприятиях поучаствовали 7,6 тысячи подростков, включая 101 подростка, состоящего на учете в органах профилактики.

Сейчас в региональной базе насчитывается 681 вакансия для временного трудоустройства лиц младше 18 лет, а также 781 вакансия в рамках квоты для трудоустройства подростков.

Несовершеннолетние могут поработать летом в розничной торговле, учреждениях образования и даже на производственных площадках. Но в основном работодателям требуются летом подсобные рабочие, помощники в магазинах, укладчики-фасовщики.

Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, летняя занятость рассматривается властями не столько как способ заработка, сколько как ключевой инструмент профориентации.

«Первый трудовой опыт помогает молодым людям лучше понять свои сильные стороны, приобрести полезные навыки и более осознанно подойти к выбору будущей профессии», — комментирует министр.

По большей части несовершеннолетние устроились в учреждения образования (почти 65% всех трудоустроенных подростков). Еще примерно 20% трудятся в организациях госуправления и соцобеспечения.

«Многие подростки приходят к нам не только за временной подработкой, но и за пониманием того, кем они хотят стать в будущем. Поэтому мы сочетаем профориентацию и трудоустройство», — отметила и. о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Как сообщалось ранее, кадровый центр региона помогает подросткам найти временную и постоянную работу в рамках нацпроекта «Кадрый», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.

Ранее НИА «Нижний Новгород» выяснило у директора нижегородского филиала hh.ru Жанны Петруниной, как найти подработку для подростка или студента в нашем регионе.