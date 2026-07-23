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Общество

Нижегородской области разрешили вводить меры поддержки для молодых врачей

23 июля 2026 17:15 Общество
Нижегородской области разрешили вводить меры поддержки для молодых врачей

Фото: Александр Воложанин

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект, который позволит вводить дополнительные меры поддержки для молодых медицинских работников.

Речь идет о специалистах, проходящих программу наставничества. Для этого внесут изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

После вступления документа в силу правительство России, региональные власти, включая Нижегородскую область, и муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать для молодых медиков дополнительные льготы и социальные гарантии.

Если закон подпишет президент России, нормы о поддержке молодых медиков начнут действовать сразу после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в России уже в начале сентября ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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