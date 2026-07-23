Нижегородской области разрешили вводить меры поддержки для молодых врачей

Фото:
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект, который позволит вводить дополнительные меры поддержки для молодых медицинских работников.
Речь идет о специалистах, проходящих программу наставничества. Для этого внесут изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
После вступления документа в силу правительство России, региональные власти, включая Нижегородскую область, и муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать для молодых медиков дополнительные льготы и социальные гарантии.
Если закон подпишет президент России, нормы о поддержке молодых медиков начнут действовать сразу после его официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в России уже в начале сентября ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+