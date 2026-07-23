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Нижегородский опыт трансформации центров занятости представили на Всероссийском форуме

23 июля 2026 17:02 Общество
Нижегородский опыт трансформации центров занятости представили на Всероссийском форуме

Фото: правительство РФ

Форум «Родина — это люди. Здоровая семья» при участии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой прошел в Москве в Национальном центре «Россия».

В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов, лидеры общественного мнения. Нижегородскую область на форуме представила заместитель министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Людмила Егорова как победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший директор кадрового центра «Работа России-2025».

«Одним из важнейших аспектов здоровья и благополучия семьи является ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, которое во многом зависит от работы. Сегодня в Нижегородской области работают 54 модернизированных кадровых центра, которые помогают жителям региона в профессиональной реализации, а также найти баланс между карьерой и семьей», — отметила Людмила Егорова.

Нижегородский центр занятости стал одним из первопроходцев комплексной модернизации. Апробацию здесь провели еще в 2019 году, а к концу 2023 года в Нижегородской области была создана сеть модернизированных центров занятости, объединившая 54 кадровых центра под единым брендом «Работа России».

«Современный кадровый центр превращает вопросы о работе в понятный карьерный маршрут, предлагая каждому соискателю индивидуальный план с учетом его опыта, навыков и жизненной ситуации. Это возможно благодаря проактивному взаимодействию с работодателями; внедрению современных клиентоцентричных сервисов, участию в совместных с работодателями проектах», — подчеркнула замминистра.

В своем докладе «Обновленные кадровые центры — персональный подход для каждого» Людмила Егорова рассказала о том, как трансформировались центры занятости населения в Нижегородской области, а также о новых подходах в работе.

«Сегодня Нижегородский кадровый центр „Работа России“ — это место, где каждый может получить нужную ему помощь. Школьникам наши специалисты помогут определиться с будущей профессией, студентам — подобрать такую стажировку, которая не будет отвлекать от учебы. Выпускники смогут здесь найти первую работу, а опытные специалисты — место „с повышением“. В кадровом центре развивается адресная работа для каждой целевой группы граждан: многодетные родители, женщины после декрета, молодежь, граждане с инвалидностью и, конечно, ветераны специальной военной операции. И такой подход уже дает ощутимые результаты», — добавила она.

В первом квартале 2026 года Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по скорости трудоустройства. Среднее время поиска работы составило 23 дня, что является одним из лучших показателей в стране. Для сравнения: в 2024 году поиск работы занимал 63 дня.

В настоящее время Нижегородская область готовится к реализации нового проекта — созданию Молодежного центра, который станет точкой притяжения для молодежи, ее маршрутизации от школьной скамьи до рабочего места.

Встреча с Татьяной Голиковой открыла цикл из семи тематических мероприятий «Родина — это люди». В центре внимания — человек, семья и условия, необходимые для благополучной жизни. Серия мероприятий станет вторым этапом Всероссийского проекта «С чего начинается Родина», направленного на укрепление чувства единства со страной каждого человека, независимо от его этнической принадлежности. Проект реализуется при поддержке Правительства РФ в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.

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Теги:
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