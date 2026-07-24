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Культура и отдых

Нижегородская группа «АнтигонА» рассказала о пути в рок-музыке длиною в 30 лет

24 июля 2026 14:22 Культура и отдых
Нижегородская группа «АнтигонА» рассказала о пути в рок-музыке длиною в 30 лет

Фото: Алексей Завылов

25 июля нижегородской группе «АнтигонА» исполняется 30 лет. За три десятилетия коллектив пережил смену музыкальных эпох, десятки составов и сотни концертов. В отличие от большинства команд середины 90‑х, группа не распалась и продолжает писать собственные песни.

О том, как все начиналось и что помогает держаться на сцене, сайту pravda-nn.ru рассказал один из основателей Алексей Завылов.

История «АнтигонЫ» стартовала летом 1996 года, когда Завылов вместе с Сергеем Храмовым решил создать коллектив, который будет исполнять только авторский материал. До этого Алексей играл в разных стилях, но со временем пришло понимание: хочется своего.

Название группы родилось не случайно — его вдохновила героиня трагедии Софокла Антигона, которая ради справедливости пошла против царского приказа. Для музыкантов этот образ стал символом верности своим убеждениям.

В конце 90‑х Нижний Новгород был одним из центров рок-культуры: фестивали и концерты проходили постоянно. Сегодня из групп того времени, по оценке Алексея, осталось не больше десяти. Но, отмечает он, появляются и молодые интересные коллективы, которые делают авторскую музыку.

Состав «АнтигонЫ» менялся не раз, но творческий костяк — Завылов и Храмов — оставался неизменным. Были и долгие паузы, когда казалось, что все закончилось.

«Но проходило время, мы снова встречались, брали инструменты в руки и понимали: без музыки уже невозможно. Пока мы играем — группа живет. И это самое главное», — говорит Алексей.

Сейчас в коллективе играют клавишница Ольга Фролова и бас-гитарист Виталий Чигинев. По словам Завылова, они принесли свежий взгляд, и сочетание разных музыкальных вкусов делает звучание интереснее. Публика тоже изменилась — сегодня на концерты приходят слушатели от 12 до 70 лет.

При этом музыканты сознательно отказались от пути кавер-групп, который сейчас выбирают многие.

«„АнтигонА“ — это авторские песни. Мы никогда не хотели просто хорошо играть чужую музыку. Нам интереснее рассказывать свои истории», — подчеркивает артист.

Сейчас группа работает над новым материалом, хотя полноценный альбом пока в планах.

«Сейчас вообще трудно что-то загадывать. Неизвестно, что будет даже через десять дней, не говоря уже о десяти годах. Но очень хочется одного — чтобы „АнтигонА“ продолжала играть, записывать новые песни и радовать людей своим творчеством. Пока есть желание выходить на сцену и есть те, кто приходит нас слушать, значит, все это не зря», — резюмировал основатель группы.

Ранее Владимир Кристовский рассказал, почему хочет жить в родном городе.

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Теги:
концерт Музыка
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