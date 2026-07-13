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Культура и отдых

Группа «Тату» рассказала, чем их впечатлил Нижний Новгород

13 июля 2026 12:40 Культура и отдых
Группа «Тату» рассказала, чем их впечатлил Нижний Новгород

Группа «Тату» выступила на VK Fest (0+) в Нижнем Новгороде 11 июля и поделилась своими эмоциями от города и местной публики.

Лена Катина и Юлия Волкова признались, что им очень понравились и сама площадка фестиваля, и атмосфера в приволжской столице. Их слова приводит сайт pravda-nn.ru.

«Площадка очень красивая, и город очень красивый. Публика замечательная, как всегда и везде», — отметили исполнительницы.

В конце августа артистки снова выступят в столице Приволжья, но уже с сольным концертом (18+).

Напомним, VK Fest собрал 18 тысяч посетителей, а на сценах выступили 50 артистов, блогеров и экспертов. Как это было — смотрите в фоторепортаже.

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Теги:
VK Fest знаменитости Музыка
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