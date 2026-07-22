Артист отбора «Музконтент ПФКИ» Ника Терентьева выступит на фестивале «Музыка балконов» Афиша

Фото: минкульт Нижегородской области

Вечером 26 июля на балконе Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде впервые выступит Ника Терентьева, участница отбора «Музконтент ПФКИ» для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив. Концерт (0+) состоится в рамках четвертого сезона фестиваля «Музыка балконов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Молодая и талантливая исполнительница Ника Терентьева родилась во Владивостоке. За ее плечами — не только диплом артиста и педагога Государственного музыкального училища эстрадного и джазового искусства при Российской академии музыки имени Гнесиных, но и участие в шоу «Голос.Дети», а также в программе Андрея Малахова «Песни от всей души», посвящённой 80-летию Великой Победы. Кроме того, в 2025 году она вошла в число победителей отбора «Музконтент ПФКИ», где проявила себя как яркая, самобытная артистка.

«Музконтент ПФКИ» — федеральная программа, благодаря которой в России появляются новые песни и клипы для детей и молодёжи. В 2025—2026 годах Президентский фонд культурных инициатив провёл четыре отбора на создание ценностно ориентированного музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2025—2026 годах в ходе проведения отборов было профинансировано или рекомендовано к заключению договоров с фондом более 280 проектов. Их реализация предполагает создание свыше 3 000 единиц музыкального контента (песни, муд-видео, видеоклипы), из них более 1 000 уже созданы, опубликованы и набрали более 500 миллионов просмотров и прослушиваний. Общий объем направленных на поддержку средств превысит за два года 2 млрд рублей. Среди критериев оценки исполнителей — творческая новизна, ориентация на традиционные ценности и способность охватить большое количество целевой аудитории.

В рамках отбора Ника Терентьева выпустила несколько музыкальных композиций, среди которых — песня «Край северный», посвященная родителям и Дальнему Востоку, а также композиция «Отпустить» — лирическая история о поиске душевного равновесия и внутренней свободы. Теперь с творчеством исполнительницы познакомятся нижегородцы.

Выступление Ники Терентьевой обещает стать одним из самых ярких концертов фестиваля «Музыка балконов», а площадкой для него выбрана одна из архитектурных жемчужин Нижнего Новгорода — балкон Усадьбы Рукавишниковых на Верхневолжской набережной. Исполнительница представит программу «Про любовь», в которую войдут как ее собственные песни, так и каверы на известные композиции.

Следить за программой фестиваля можно на сайте проекта: музыкабалконов. рф, а также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/musicofbalcony.