Владимир Кристовский признался, что мечтает переехать в Нижний Новгород Культура и отдых

Основатель группы Uma2rman Владимир Кристовский выступил на лектории VK Fest (0+), который сегодня проходит на Стрелке, и признался, что хотел бы жить в родном городе.

Отвечая на вопрос, чем отличаются нижегородцы, музыкант отметил, что для него это прежде всего родные люди и родной город. По его словам, сюда он всегда приезжает как домой.

«Здесь всегда жили классные люди. И сейчас продолжают жить. Рождаются новые, вырастают новые — и все лучше, чем прежде», — сказал артист.

Говоря о качествах нижегородцев, Кристовский подчеркнул, что люди везде разные, однако в целом город производит очень сильное впечатление. Он отметил, что Нижний Новгород расцветает благодаря своим жителям, среди которых много талантливых и креативных людей, стремящихся сделать город лучше.

Музыкант также заявил, что считает столицу Приволжья невероятно крутым городом именно для жизни, а не только для отдыха.

«Я бы сам переехал. Я мечтаю переехать в Нижний», — признался он.

По словам Кристовского, пока его останавливает работа в Москве и частые выступления в столице и Санкт-Петербурге, из-за чего постоянные переезды были бы неудобны. При этом он добавил, что сейчас все чаще бывает в Нижнем.

Напомним, Нижний Новгород впервые принимает фестиваль VK Fest. Со схемой площадки и расписанием мероприятий можно ознакомиться по ссылке.