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Общество

Видеокамеры и фан-барьеры закупят для «Совкомбанк Арены» почти на 4 млн рублей

01 июля 2026 10:12 Общество
Видеокамеры и фан-барьеры закупят для «Совкомбанк Арены» почти на 4 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Оборудование для восстановления работоспособности системы видеонаблюдения и мобильные металлические ограждения закупят для стадиона «Совкомбанк Арена» практически на четыре миллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГАУ НО «Стадион Нижний Новгород». Подрядчик должен поставить 73 IP-видеокамеры с инфракрасной подсветкой для ночной съемки до 40 м, и 73 монтажные коробки для видеокамер из алюминиевого сплава. Оборудование должно быть выпущено в 2026 году в России.

На выполнение обязанностей дается 90 дней с момента заключения договора. Начальная стоимость закупки составила 1,8 млн рублей.

Также для «Совкомбанк Арены» закупят 400 мобильных металлических ограждений высотой один метр и длиной 2,5 метра. Подрядная организация обязуется поставить их в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора. Начальная стоимость закупки составила 2,1 млн рублей.

Подать заявки на участие в электронном конкурсе можно до 8 и до 9 июля соответственно. В эти же дни станут известны победители закупок.

Ранее мы сообщали о том, что уборка «Volga Арены» на Стрелке обойдется почти в 220 миллионов рублей.

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Теги:
Госзакупки Спорт Стадион
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