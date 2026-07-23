Нижегородцы могут вернуть 13% расходов на спорт Спорт

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области могут оформить налоговый вычет и вернуть 13% расходов на платные занятия спортом. Такая возможность действует в рамках госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном правительстве.

Вычет доступен тем, кто занимается в государственных, муниципальных или частных спортивных организациях, включенных в специальный перечень. Сейчас в него входят 269 организаций региона: 196 физкультурно-спортивных организаций и 73 индивидуальных предпринимателя.

Получить вычет также могут жители, которые выполнили нормативы ГТО, получили знак отличия и прошли диспансеризацию в том же календарном году.

Узнать, как оформить вычет, можно в чат-боте Министерства спорта Нижегородской области в MAX. Для этого нужно выбрать раздел «Налоговый вычет — вернуть 13%». Там же можно найти информацию о спортивных званиях и разрядах, получить помощь с оформлением некоторых госуслуг в сфере спорта и посмотреть афишу спортивных мероприятий.

Для вычета за спортивные услуги, оказанные с 2024 года, понадобится только справка об оплате, которую выдает организация или предприниматель, где проходят занятия. Если услуги были оказаны до 2024 года, потребуется договор и платежные документы.

Оформить налоговый вычет можно тремя способами: через налоговый орган, работодателя или в упрощенном порядке, если спортивная организация самостоятельно передала необходимые сведения в налоговую службу.

При оформлении вычета за выполнение нормативов ГТО необходимо подтвердить получение знака отличия и прохождение диспансеризации в том же году. Подать документы также можно через налоговый орган или работодателя.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует государственная программа «Спорт России». Она направлена на развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию массового спорта, проведение физкультурно-массовых мероприятий и создание условий для регулярных занятий физической активностью. Также программа предусматривает развитие детского спорта и расширение возможностей для занятий спортом ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России изменятся правила допуска к массовому спорту и ГТО.