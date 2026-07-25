Экипаж нижегородского автобуса премируют за спасение ребенка без сознания Общество

Фото: Александр Воложанин

Водителя Сергея Гурылева и кондуктора Наталью Романову, работавших на маршруте №203, премируют за помощь ребенку, которому стало плохо во время поездки. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Инцидент произошел 15 июля. Автобус отправился в 18:20 от автовокзала «ТПУ „Канавинский“» в Нижнем Новгороде. Когда он проезжал остановку «Улица Ясная» в Балахне, в салоне потерял сознание ребенок, который ехал без родителей.

Подросток долго не приходил в себя, поэтому водитель задержал рейс и вызвал скорую помощь. Вместе с кондуктором они быстро сориентировались и сделали все необходимое до приезда медиков.

После оказания помощи ребенка передали родителям. Сейчас, как уточнили в ЦРТС, с ним все в порядке.

За профессиональные и слаженные действия при оказании помощи пассажиру руководство компании-перевозчика приняло решение премировать водителя и кондуктора.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде повысили зарплаты водителям общественного транспорта.