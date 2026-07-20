Конечную остановку нижегородского автобуса №92 перенесут на Яблоневую

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В Нижнем Новгороде изменится схема движения автобусного маршрута №92. Об этом сообщили в ЦРТС.
С 27 июля конечную остановку перенесут с улицы Усилова на улицу Яблоневую к дому №1.
После завершения реконструкции дороги на улице Яблоневой в этом году маршрут планируется продлить до дома №1 (корпус 1) на улице Деловой.
В ЦРТС пояснили, что изменения направлены на улучшение пешеходной доступности жилых домов и объектов промзоны в районе улиц Яблоневой и Деловой.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.
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