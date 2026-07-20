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Автобус №115 в Нижнем Новгороде будет ходить дольше

20 июля 2026 15:59 Общество
Автобус №115 в Нижнем Новгороде будет ходить дольше

Фото: Александр Воложанин

С 21 июля изменится расписание автобусного маршрута №115 «Завод Нител — Автостанция г. Кстово (через деревню Бешенцево)». Об этом сообщили в ЦРТС.

Последний рейс от остановки «Завод Нител» будет отправляться в 21:10 вместо 21:05. От «Автостанции Кстово» автобус станет уходить в 20:20, тогда как сейчас последнее отправление запланировано на 19:50.

Также с 21 июля маршрут начнет обслуживать ООО «Столица Авто», выбранное по итогам конкурентных процедур.

Ранее сообщалось, что перевозчик закупил новые автобусы, которые уже курсируют по трем маршрутам в Нижнем Новгороде.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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