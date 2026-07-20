Автобус №115 в Нижнем Новгороде будет ходить дольше Общество

Фото: Александр Воложанин

С 21 июля изменится расписание автобусного маршрута №115 «Завод Нител — Автостанция г. Кстово (через деревню Бешенцево)». Об этом сообщили в ЦРТС.

Последний рейс от остановки «Завод Нител» будет отправляться в 21:10 вместо 21:05. От «Автостанции Кстово» автобус станет уходить в 20:20, тогда как сейчас последнее отправление запланировано на 19:50.

Также с 21 июля маршрут начнет обслуживать ООО «Столица Авто», выбранное по итогам конкурентных процедур.

Ранее сообщалось, что перевозчик закупил новые автобусы, которые уже курсируют по трем маршрутам в Нижнем Новгороде.