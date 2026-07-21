Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Кстовом с 22 июля

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С 22 июля между Нижним Новгородом и Кстовом начнет курсировать новый автобус №125. Он заменит маршрут №225, на перебои в работе которого в последнее время массово жаловались пассажиры.
Как сообщили в ЦРТС, решение приняли после проверки, которую министерство транспорта Нижегородской области провело по обращениям жителей.
Напомним, ранее нижегородцы рассказывали, что автобусы №225 стали пропадать с линии. Из-за этого у некоторых пассажиров возникли опасения, что маршрут вообще перестанет работать.
В ЦРТС пояснили, что отменять его не планируют, а перебои были связаны с нехваткой водителей, болезнями сотрудников и техническими неисправностями автобусов.
Обслуживать новый маршрут «Улица Усилова — Автостанция г. Кстово» будет перевозчик ООО «Столица Авто», с которым заключили государственный контракт.
Для пассажиров на новом маршруте будут действовать городские тарифы. Стоимость одной поездки составит 40 рублей. Ознакомиться с расписанием можно на официальном портале АСИП.
Ранее сообщалось, что 11 новых автобусов закупили для четырех маршрутов Нижнего Новгорода.
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