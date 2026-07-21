Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Кстовом с 22 июля Общество

Фото: ЦРТС

С 22 июля между Нижним Новгородом и Кстовом начнет курсировать новый автобус №125. Он заменит маршрут №225, на перебои в работе которого в последнее время массово жаловались пассажиры.

Как сообщили в ЦРТС, решение приняли после проверки, которую министерство транспорта Нижегородской области провело по обращениям жителей.

Напомним, ранее нижегородцы рассказывали, что автобусы №225 стали пропадать с линии. Из-за этого у некоторых пассажиров возникли опасения, что маршрут вообще перестанет работать.

В ЦРТС пояснили, что отменять его не планируют, а перебои были связаны с нехваткой водителей, болезнями сотрудников и техническими неисправностями автобусов.

Обслуживать новый маршрут «Улица Усилова — Автостанция г. Кстово» будет перевозчик ООО «Столица Авто», с которым заключили государственный контракт.

Для пассажиров на новом маршруте будут действовать городские тарифы. Стоимость одной поездки составит 40 рублей. Ознакомиться с расписанием можно на официальном портале АСИП.

Ранее сообщалось, что 11 новых автобусов закупили для четырех маршрутов Нижнего Новгорода.