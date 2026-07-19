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Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме нижегородки

19 июля 2026 09:38 Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме нижегородки

Нижегородка получила инвалидность после падения в канаву на дороге. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее женщина опубликовала в социальной сети видеообращение к главе СК. По её словам, она ехала на велосипеде и упала в глубокую канаву, на участке не было предупреждающих знаков.

В результате происшествия пострадавшая получила тяжёлую травму, ей установлена инвалидность.

Следственные органы СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования и проверить доводы заявительницы.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о падении ограждения на беременную нижегородку.

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Теги:
Александр Бастрыкин СК Травма
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