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Экономика

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 4,8%

27 июля 2026 09:42 Экономика
Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 4,8%

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 50-е место в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли по итогам января-мая 2026 года. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

За пять месяцев этого года оборот розничной торговли в регионе вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В расчете на одного жителя он составил 197,6 тысячи рублей. Доля Нижегородской области в общероссийском обороте розничной торговли достигла 2,26%.

По объему розничной торговли на одного жителя лидирует Москва — 263 тысячи рублей. Следом идут Санкт-Петербург с показателем 261 тысяча рублей и Сахалинская область, где на одного жителя пришлось 258 тысяч рублей.

Наименьшие значения зафиксированы в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Туве. В этих регионах оборот розничной торговли на одного жителя не превысил 100 тысяч рублей.

В целом по стране за январь — май 2026 года оборот розничной торговли вырос на 5%, что на два процентных пункта выше, чем годом ранее. По мнению аналитиков, этому во многом способствовал рост заработных плат. При этом продажи непродовольственных товаров увеличились на 7,2%, а продуктов питания — на 2,8%.

Всего положительная динамика отмечена в 84 регионах России. Самые высокие темпы роста показали Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). В большинстве субъектов страны оборот розничной торговли вырос не менее чем на 5%.

Единственным регионом, где показатель снизился, стал Ямало-Ненецкий автономный округ — там оборот сократился на 2,9%. Еще в 20 регионах рост оказался ниже 3%.

Ранее нижегородцам рассказали, что изменится в работе маркетплейсов с 1 октября 2026 года.

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