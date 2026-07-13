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Экономика

Нижегородским семьям придется копить на квартиру больше пяти лет

13 июля 2026 09:54 Экономика
Нижегородским семьям придется копить на квартиру больше пяти лет

Нижегородская область заняла 48-ю строчку в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, оценивающего потенциальные возможности семей приобрести квартиру за счет собственных средств.

В качестве основного показателя аналитики использовали минимальный срок, за который семья с одним ребенком и медианной зарплатой в регионе способна накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без привлечения кредитов. Расчеты произведены в ценах на май 2026 года.

Так, нижегородской семье потребуется минимум 5,1 года, чтобы собрать необходимую сумму на покупку жилья. Годом ранее этот показатель составлял 4,8 года.

Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в регионе достигла 7 млн рублей.

В целом по стране за год квадратный метр на вторичном рынке подорожал в среднем на 9,3%. Рост цен зафиксирован в 83 регионах, тогда как снижение отмечено лишь в двух.

Лидерами рейтинга стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семье с одним ребенком нужно не менее 2,1 года, чтобы накопить на квартиру. Средняя стоимость жилья составляет 4,9 млн и 5,8 млн рублей соответственно. Замыкают список Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 65-е место среди регионов России по строительству жилья.

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Теги:
Жилье Рейтинг Семья
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