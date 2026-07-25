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Общество

Wildberries не отказывается от строительства склада в Новинках

25 июля 2026 10:22 Общество
Wildberries не отказывается от строительства склада в Новинках

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Wildberries & Russ не отказались от строительства логистического комплекса в Нижнем Новгороде, несмотря на недавние атаки украинских беспилотников на склады компании в других регионах. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе компании.

В июле украинские БПЛА несколько раз атаковали логистические центры Wildberries. Под удары попали склады в Тамбовской области, Подмосковье, Краснодаре, Невинномысске, а также под Санкт-Петербургом и в Симферополе.

Компания уже начала выплаты селлерам за пострадавший товар. Нижегородские власти также помогут местным предпринимателям получить компенсации после атак на склады.

«В настоящее время продолжается работа по получению всей необходимой разрешительной документации для реализации проекта в Нижнем Новгороде. Решение о начале строительства будет сообщено дополнительно», — рассказали представители маркетплейса.

Напомним, компания планирует построить логистический комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров в Новинках. Проект предусматривает создание до 7 тысяч рабочих мест. В начале июня проект склада прошел негосударственную экспертизу.

Однако местные жители выступают против строительства. Они опасаются ухудшения экологической обстановки, вопросов безопасности детей и считают, что решение о размещении объекта принимается без учета мнения населения.

В июне жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки, было возбуждено уголовное дело.

Ранее юрист объяснил, что изменится на маркетплейсах с 1 октября 2026 года.

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Теги:
Маркетплейс Склады Строительство
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