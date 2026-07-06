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Происшествия

Суд обязал компанию ликвидировать нарушения в Дзержинской промзоне

06 июля 2026 19:00 Происшествия
Суд обязал компанию ликвидировать нарушения в Дзержинской промзоне

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Росприроднадзор добивается от ООО «Аква-Реагент» полного устранения нарушений земельного законодательства, выявленных на территории Дзержинской промзоны. Решение в деле принял Арбитражный суд Нижегородской области, оставив в силе предписание об обязательном устранении нарушений. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального ведомства.

В 2024 году в ходе внеплановой проверки было установлено, что стоки предприятия выходили за пределы ограждения и попадали на прилегающие земельные участки. Также инспекторы тогда обнаружили захламление используемой территории строительными отходами, металлическими трубами, битым кирпичом и бетонными изделиями.

По итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений. Законность действий надзорного органа была подтверждена судебными инстанциями.

Повторная проверка, состоявшаяся в прошлом году, показала, что требования исполнены не полностью. С западной стороны ограждения на прилегающей территории специалисты обнаружили навалы песка, смешанного с грунтом, а также куски бетона.

Компания вновь была привлечена к административной ответственности, ей выдано еще одно предписание об устранении нарушений земельного законодательства. ООО «Аква-Реагент» попыталось оспорить этот документ в суде, однако было установлено, что обязанность по содержанию и защите земельных участков лежит на предприятии.

Предписание признано соответствующим требованиям и подлежит исполнению. Устранение нарушений остается на особом контроле Росприроднадзора.

Ранее мы сообщали о том, что предприятие обязали выплатить более 1,5 млн рублей за вред реке в Нижегородской области.

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Теги:
Дзержинск Земельные участки Росприроднадзор
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