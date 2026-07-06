Суд обязал компанию ликвидировать нарушения в Дзержинской промзоне

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Росприроднадзор добивается от ООО «Аква-Реагент» полного устранения нарушений земельного законодательства, выявленных на территории Дзержинской промзоны. Решение в деле принял Арбитражный суд Нижегородской области, оставив в силе предписание об обязательном устранении нарушений. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального ведомства.
В 2024 году в ходе внеплановой проверки было установлено, что стоки предприятия выходили за пределы ограждения и попадали на прилегающие земельные участки. Также инспекторы тогда обнаружили захламление используемой территории строительными отходами, металлическими трубами, битым кирпичом и бетонными изделиями.
По итогам проверки компанию привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений. Законность действий надзорного органа была подтверждена судебными инстанциями.
Повторная проверка, состоявшаяся в прошлом году, показала, что требования исполнены не полностью. С западной стороны ограждения на прилегающей территории специалисты обнаружили навалы песка, смешанного с грунтом, а также куски бетона.
Компания вновь была привлечена к административной ответственности, ей выдано еще одно предписание об устранении нарушений земельного законодательства. ООО «Аква-Реагент» попыталось оспорить этот документ в суде, однако было установлено, что обязанность по содержанию и защите земельных участков лежит на предприятии.
Предписание признано соответствующим требованиям и подлежит исполнению. Устранение нарушений остается на особом контроле Росприроднадзора.
Ранее мы сообщали о том, что предприятие обязали выплатить более 1,5 млн рублей за вред реке в Нижегородской области.
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