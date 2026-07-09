Нижегородский суд взыскал 13 млн рублей по недействительным госконтрактам Происшествия

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Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 13 млн рублей, полученных по недействительным государственным контрактам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки исполнения законодательства о закупках для государственных нужд установлено, что в 2023 году между Администрацией Волжского бассейна и предпринимателем были заключены два госконтракта на поставку плавучих навигационных знаков.

По данным прокуратуры, для получения конкурентного преимущества предприниматель передал более 1,8 млн рублей сотруднику другой коммерческой организации. Тот, вопреки интересам своего работодателя, создал конкуренту преимущества и обеспечил победу в электронных аукционах на поставку плавучих навигационных знаков.

По иску транспортной прокуратуры суд признал незаконными проведенные электронные аукционы и заключенные по их итогам государственные контракты. Кроме того, с предпринимателя взыскано более 13 млн рублей, полученных по недействительным сделкам.

Исполнение судебного решения находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве также сообщили, что уголовное дело в отношении предпринимателя по обвинению в коммерческом подкупе рассматривается в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.

Ранее мы рассказывали о начатой прокуратурой проверки после столкновения трех теплоходов в Городце.